La cantante Belinda y Los Ángeles Azules reaccionaron a su participación en el Mundial 2026.

Después de confirmarse que encabezarán el show inaugural del Mundial 2026, tanto Belinda como Los Ángeles Azules mostraron su entusiasmo en redes por ser parte del evento de FIFA.

Así reaccionaron Belinda y Los Ángeles Azules a su participación en el Mundial 2026

Vía Instagram, Belinda y Los Ángeles Azules reaccionaron a su participación en el Mundial 2026 donde México será sede.

Belinda expresó que se trata de “un sueño” estar en la apertura del Mundial el 11 de junio, previo al encuentro de la Selección Mexicana que se medirá al combinado de Sudáfrica en el Estadio Banorte.

“Un sueño hecho realidad. No lo puedo creer. Nos vamos al mundial. La fiesta más grande del mundo ya tiene himno. Nos vemos este 11 de junio en la apertura! Gracias por hacerme parte de este momento que va a hacer historia”. Belinda

Belinda y Los Ángeles Azules reaccionan a su participación en el Mundial 2026 (@belindapop / Instagram)

Por su parte, Los Ángeles Azules mostraron su emoción al estar dentro del Mundial 2026.

Además de que pidieron a sus fans que se prepararan para “cantar, bailar y gritar...¡Olé, olé!” con ellos.

Los fans en redes mostraron su apoyo tanto a Belinda como de Los Ángeles Azules, asegurando que se será un show inaugural único y que ya esperan verlo.

Belinda y Los Ángeles Azules reaccionan a su participación en el Mundial 2026 (@angelesazulezmx / Instagram)

Belinda y Los Ángeles Azules son los encargados de musicalizar el Mundial 2026 de la FIFA, lanzando el tema oficial “Por ella”.

Se trata de una cumbia con todo el estilo de Los Ángeles Azules y la voz inconfundible de Belinda.

Además de Belinda y Los Ángeles Azules, en el espectáculo inaugural del Mundial 2026 estarán:

Maná

Alejandro Fernández, de 55 años de edad

Tyla, de 24 años de edad

Se tiene previsto que el show musical previo al partido del Tri dure 16 minutos y 30 segundos.