Estamos a nueve meses del Mundial 2026, con ello los preparativos están a todo lo que dan y de apoco se han ido revelando más detalles sobre el formato del torneo.

Uno de los temas constantes en cada Mundial es la cuestión de los horarios, en las últimas dos ediciones, pero sobre todo en Qatar 2022, en México se tuvo que madrugar para ver los juegos.

Pero ahora para la edición de 2026, los horarios no van a ser un problema para los fans mexicanos ya que el Mundial se jugará en los tres países norteamericanos y no tendrán que madrugar.

¿Vamos a tener que madrugar? Los horarios en que se jugarían los partidos del Mundial 2026

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y de a poco se han ido filtrando detalles sobre la organización que está realizando la FIFA, como los horarios.

De acuerdo con distintos reportes, la FIFA estaría organizando cuatro horarios estelares para los partidos del torneo, pensados de forma estratégica pero que aún no son confirmados.

10:00 AM

1:00 PM

4:00 PM

7:00 PM

Con estos horarios se planea que todos los aficionados del Mundo y, específicamente los de Europa, puedan tener acceso y ver todos los juegos sin necesidad de desvelarse.

¿Cuándo y a qué hora de celebrará la inauguración del Mundial 2026?

El Mundial 2026 será histórico, no solo porque se realizará en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, sino también porque será el primero que se juegue con 48 selecciones.

Es por ello que la inauguración será una auténtica locura, dicha ceremonia está programada para el jueves 11 de junio de 2026 con una apertura a las 12pm en el Estadio Azteca.

El Coloso de Santa Úrsula recibirá su tercera Copa del Mundo y por ello, la Ciudad de México se detendrá ese día ya que la jefa de gobierno anunció que esa fecha será feriado.