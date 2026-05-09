El cantante Alejandro Fernández aseguró que es “un honor” representar a México en el Mundial 2026, luego de que se confirmara su participación en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

A través de una publicación en redes sociales, el intérprete de música regional mexicana expresó su emoción por formar parte de las actividades del Mundial 2026 y destacó el orgullo que representa llevar la cultura y la música mexicana.

“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”. Alejandro Fernández

Alejandro Fernández llama “un honor” representar a México en el Mundial 2026 (Alejandro Fernández )

Alejandro Fernández dice que es “un honor” representar a México en el Mundial 2026

Alejandro Fernández será unos de los artistas en participar en los eventos musicales previo al arranque del Mundial 2026; el cantante destacó que es “un honor” representar a México.

Diversos artistas mexicanos y latinoamericanos fueron contemplados para participar en ceremonias y eventos culturales relacionados con el torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones, entre ellos:

Maná

Los Ángeles Azules

Belinda

J Balvin

Tyla

Danny Ocean

Alejandro Fernández llama “un honor” representar a México en el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

El Mundial de 2026 será histórico para México, ya que el país se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo. La inauguración en territorio mexicano está programada para realizarse en el Estadio Banorte.

Alejandro Fernández ha mantenido la promoción de la música mexicana a nivel internacional y actualmente realiza su gira “Hecho en México”, con la que ha recorrido distintos países interpretando rancheras y música regional.