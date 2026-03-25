Julio Ibáñez es un reportero mexicano que trabaja para TUDN, canal que pertenece a la empresa Televisa.

Julio Ibáñez fue detenido en Sudáfrica, así como el camarógrafo que lo acompañaba en la cobertura de la Selección Nacional de dicho país.

Una transmisión en vivo a través de TikTok expuso la forma en la que agentes sudafricanos irrumpieron en la habitación de Julio Ibáñez, con armas largas para después ser encarcelado, aunque se reportó que ya se realizaron los trámites para liberarlo.

¿Quién es Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez es un periodista deportivo conocido por su cobertura del América, la Liga MX y la Selección Mexicana con Televisa y TUDN.

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como reportero de cancha en transmisiones en vivo, además de participar como conductor y analista en distintos programas distintos programas de la empresa.

¿Qué edad tiene Julio Ibáñez?

Debido a que no suele compartir información sobre su vida privada, se desconoce la edad exacta de Julio Ibáñez, quien comenzó su carrera en Televisa, en el año 2012.

¿Quién es la esposa de Julio Ibáñez?

Se sabe que Julio Ibáñez tiene una familia, aunque no hay registros públicos específicos sobre el nombre de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez no tiene información pública sobre su día de nacimiento, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

Julio Ibáñez fue detenido en Sudáfrica (Itzel Espinoza )

¿Julio Ibáñez tiene hijos?

En diversas entrevistas, el reportero mexicano ha revelado que tiene una hija.

¿Qué estudió Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez estudió la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac, formando parte de la generación 2012.

¿Dónde ha trabajado Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Televisa.