Hace una semanas finalizó la tercera edición de la Leagues Cup que reúne a todos los equipos de la Liga MX y de la MLS, una competencia que ha recibido varias críticas por parte de los equipos mexicanos pero que analiza cambios para próximas ediciones.

Recordemos que este torneo es relativamente nuevo, ya que fue creado en 2019 y en 2023 fue reestructurado en cuanto a organización, la Leagues Cup surgió con el objetivo de fortalecer el nivel futbolístico de Norteamérica.

Sin embargo, las últimas modificaciones que se le hicieron a la competencia no le han gustado a todos los participantes ya que consideran que solo favorece a una de las dos Ligas que conforman el torneo.

Importante directivo de la MLS revela que la Leagues Cup podría jugarse en México

La Leagues Cup no ha causado el impacto esperado por los directivos de la Liga MX y la MLS, ni en clubes ni en aficionados, por ello ya se analizan cambios para que la competencia sea tomada en serio y sea más justa.

Don Garbe, comisionado de la MLS, le dijo a David Faitelson, quien está de visita en San Diego que se analiza junto a Mikel Arriola hacer oficial la visita recíproca en las próximas ediciones de la Leagues Cup.

El reclamo de que los juegos del dicho torneo se juegue tanto en México como en Estados Unidos, podría estar cerca ya que a través de su cuenta de X, el periodista de TUDN reveló lo que le dijo el directivo: “No estamos cerrados a nada”.

El comisionado de la MLS, Don Garber, me ha dicho hoy, aquí en San Diego, que se analiza junto con Mikel Arriola jugar a futuro la Leagues Cup a visita recíproca.

“No estamos cerrados a nada”, dijo… pic.twitter.com/JcO0H4fNOq — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 26, 2025

Todos los equipos campeones de la Leagues Cup son estadounidenses

El reclamo de los equipos de la Liga MX acerca de la localía de los equipos de la MLS en la Leagues Cup no es algo injustificado, ya que mientras ellos deben hacer largos viajes, los clubes estadounidenses descansan o preparan el juego.

Tan solo el palmarés de la renovada Leagues Cup deja en claro que el jugar en Estados Unidos sí les favorece a los equipos de la MLS, ya que han dominado estas últimas tres ediciones y tan solo en este 2025 echaron a todos los equipos mexicanos en cuartos de final.

Equipos campeones de la renovada Leagues Cup:

Inter Miami - Leagues Cup 2023 Columbus Crew - Leagues Cup 2024 Seattle Sounders - Leagues Cup 2025

THE SEATTLE SOUNDERS ARE LEAGUES CUP CHAMPIONS! 💚@SoundersFC are the new kings of North America — Campeones of #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/PvIiuebD3Z — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Previo a este nuevo formato de Leagues Cup, los equipos de la Liga MX sí figuraban ya que eran menos participantes y por lo tanto menos enfrentamientos. León en 2019 y Cruz Azul en 2021, fueron los primeros en ganarla pero esos títulos no los cuentan en la actualidad.