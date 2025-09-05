Luego de haber protagonizado un altercado tras haber perdido la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders, Sergio Busquets y Luis Suárez fueron sancionados y se perderán varios partidos con el Inter de Miami.

De acuerdo a información compartida por el periodista Tom Bogert, Luis Suárez fue suspendido por un total de 6 partidos luego de haber escupido a un miembro del cuerpo técnico en la final de la Leagues Cup 2025.

Una desagradable postal más para el repertorio de Luis Suárez. Vergonzoso. pic.twitter.com/6FDDwy91W4 — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) September 1, 2025

Por otro lado, Sergio Busquets solamente fue sancionado por 2 juegos después de haber soltado un puñetazo contra Obed Vargas, mediocampista mexicano que juega para Seattle Sounders, una vez que el partido finalizó.

Castigos para Luis Suárez y Sergio Busquets solamente serían en la Leagues Cup

Con base en la información compartida por la fuente antes citada, los castigos para Luis Suárez y Sergio Busquets solamente serían válidos en la Leagues Cup, por lo que podrían jugar la MLS con Inter de Miami.

Esto, siempre y cuando la MLS no imponga un castigo adicional a Luis Suárez y Sergio Busquets por las agresiones que realizaron en la final de la Leagues Cup 2025 entre Inter de Miami y Seattle Sounders.

Además del español y el uruguayo, también fueron sancionados Steven Lenhart, director técnico del Seattle Sounders (5 partidos) y Tomas Aviles, jugador de Inter de Miami (3 partidos). Todos los implicados también fueron multados.

¿Inter de Miami despedirá a Luis Suárez? Houston Dynamo corrió a Héctor Herrera cuando escupió a un árbitro

Además de las sanción dada a conocer en la Leagues Cup, y el posible castigo por parte de la MLS, Luis Suárez y Sergio Busquets también podrían ser castigados por el Inter de Miami.

En el 2024, cuando Héctor Herrera escupió a un árbitro la MLS le impuso una multa económica y un castigo de tres partidos de suspensión, pero la sanción más fuerte vino desde su club.

Y es que, en un breve comunicado el Houston Dynamo dio a conocer que el mediocampista mexicano quedó desvinculado de la institución luego de su lamentable comportamiento con el silbante.