La Leagues Cup 2025 llegó a su fin con Seattle Sounders como campeón tras haber derrotado por 3-0 en la final a Inter Miami de Lionel Messi y de Luis Suárez, quien dejó una imagen sumamente negativa tras haber lanzado un escupitajo a un miembro del staff de su rival, situación por la cual la MLS no ha confirmado ninguna clase de castigo para el delantero uruguayo.

Después de todo lo sucedido y a falta de que la MLS confirme si será castigado, Luis Suárez publicó un comunicado en una de sus historias de Instagram en donde ofreció una disculpa a los afectados por el escupitajo a un auxiliar de Seattle Sounders al concluir la final de Leagues Cup 2025 que perdió con Inter Miami junto con su amigo Lionel Messi.

“Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, publicó.

El sentir de Luis Suárez tras su escupitajo en Leagues Cup 2025

En ese mismo tenor, Luis Suárez aseguró que se siente muy mal por lo sucedido y se dijo arrepentido porque no es la imagen que desea dar delante de sus familiares, los cuales dijo que sufren por las fallas que él comete, así como su club, que podría verse afectado por sus acciones en el campo, como el escupitajo que dio.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”, compartió Luis Suárez respecto a su escupitajo.

Cabe destacar que aparte de Luis Suárez, otros jugadores fueron captados con actitudes antideportivas en la bronca entre Inter Miami y Seattle Sounders, muestra de ello fue la agresión de Sergio Busquets sobre Obed Vargas.

Luis Suárez no tira la toalla con Inter Miami

En lo estrictamente deportivo, Luis Suárez aseguró que en Inter Miami trabajarán para conseguir los objetivos que se han trazado para el resto de la temporada y no pierde la esperanza en alcanzar cosas importantes con las Garzas.

“Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen”, sentenció Luis Suárez, quien aún no recibe una confirmación sobre si podrá estar en la cancha el siguiente juego de Inter Miami.

Cabe mencionar que el siguiente partido del equipo de Luis Suárez será el próximo sábado 13 de septiembre, fecha en la que visitarán a Charlotte FC. Después de eso, se reencontrarán en actividad de la MLS con Seattle Sounders, rival con el que todavía tienen frescas las heridas de perder la Leagues Cup.