Cruz Azul sufrió la noche de este miércoles 24 de septiembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para rescatar un empate en contra de Querétaro toda vez que estaba abajo en el marcador por 2-1, pero en el segundo tiempo vino una jugada que cambió el rumbo del juego y que, de paso, marcó la historia del futbol mexicano en lo que respecta a las decisiones en el VAR.

Y es que hoy se confirmó que, hasta este momento, Cruz Azul es el equipo más beneficiado por el VAR en la historia del futbol mexicano, estadística que incrementó en el partido frente a Querétaro debido a que una revisión en el videoarbitraje determinó que los Gallos Blancos se quedarían con un hombre menos. Con esto, La Máquina obtuvo su decisión 100 a favor en esta categoría.

Este dato fue compartido por el periodista de TUDN, Ricardo Salazar, quien se encargó de compartir la información en su cuenta de X, en donde manifestó que “Cruz Azul es el primer equipo en llegar a 100 decisiones favorables con el VAR”.

La decisión del VAR que favoreció a Cruz Azul frente a Querétaro

Esta vez, la decisión del VAR que favoreció a Cruz Azul frente a Querétaro vino en el segundo tiempo del partido cuando Jhojan Julio cometió una entrada por detrás sobre Willer Ditta en su búsqueda por recuperar el balón, fue ahí donde se señaló una falta que, de inicio, la silbante Karen Hernández sancionó con tarjeta amarilla.

En ese momento, el VAR intervino en favor de Cruz Azul, toda vez que tras la revisión se consideró que la entrada del jugador de Querétaro sobre el central de los Cementeros tenía todos los elementos para ser sancionada con la tarjeta roja, por lo que Gallos Blancos se quedó con un hombre menos.

Al final, Querétaro no pudo resistir en inferioridad numérica y terminaron por recibir un segundo gol de Cruz Azul que decretó el 2-2 definitivo. Los celestes cortaron su racha de triunfos consecutivos, pero consiguieron mantener el invicto tras 10 partidos jugados en lo que va del Apertura 2025.

Cruz Azul mantuvo el liderato general del Apertura 2025

Es importante mencionar que, pese al empate contra Querétaro, Cruz Azul logró mantener el liderato general del Apertura 2025 porque, a pesar de que estuvo en riesgo, la goleada que Rayados se comió en su visita a Toluca, lo privó de la posibilidad de recuperar la cima del campeonato.

Ahora, son dos puntos los que Cruz Azul tiene de ventaja sobre Monterrey en la lucha por el liderato general del Apertura 2025 a falta de siete partidos por jugarse. Con esto, los Cementeros amanecerán de nueva cuenta como punteros en solitario.

Ahora, Cruz Azul tendrá que meterse a Tijuana el próximo domingo y ahí, defender el primer jugar general en contra de unos Xolos que no pierden desde la segunda jornada del certamen y querrán sacar provecho de su condición de local.