Luis Hernández, mejor conocido como el “Matador” habló sobre lo importante que será Gilberto Mora para la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Luis Hernández confía en que Gilberto Mora sea capaz de transmitir su gran forma de jugar con los Xolos de Tijuana a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Ojalá lo demuestre contra los grandes en el Mundial. Es muy joven y debe aprender muchas cosas más. Sobre todo, que tenga ese descaro que le caracteriza”, dijo el “Matador” en un Congreso de la FIFA en Canadá.

Luis Hernández cree en Gilberto Mora y la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Luis Hernández tiene la experiencia de haber disputado varios partidos con México, por lo que tras anunciarse la convocatoria del Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el “Matador” tiene una visión clara de lo que puede pasar en el torneo internacional con Gilberto Mora y los demás jugadores mexicanos.

Luis Hernández confía en que el equipo de Javier Aguirre pueda dar su mejor versión en el Mundial 2026 en el próximo mes de junio cuando inicie su participación en la fase de grupos.

“Ojalá nuestra selección se prepare bien en estos últimos días. Espero que nuestra selección nos sorprenda para bien y que no haya decepciones. Yo confío en que tenga un buen ritmo de juego en estos últimos partidos porque eso le va a permitir llegar bien contra Sudáfrica”, indicó el “Matador” Hernández.

Luis Hernández lanza mensaje contundente a Gilberto Mora para el Mundial 2026. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Luis Hernández asegura que en México no hay estrellas

Luis Hernández también fue muy claro al destacar que en la Selección Mexicana no hay estrellas, pero sí una unión que siempre ha fortalecido a los futbolistas durante los Mundiales.

“No, aquí no tenemos estrellas. Ojalá seamos un equipo unido, donde importe el colectivo porque eso nos puede dar muchas satisfacciones. En México no hay un Messi, un Cristiano, un Mbappé o un Haaland, pero la unión del grupo siempre ha fortalecido a la selección”, destacó la leyenda del futbol mexicano.