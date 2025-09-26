Toda historia llega a su fin y Sergio Busquets está por escribir sus últimos capítulos en el futbol luego de una laureada trayectoria que lo consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo. El español anunció su retiro al finalizar la temporada 2025 de la MLS.

Hablar de Sergio Busquets es hablar de uno de los mejores mediocampistas del futbol, su precisión y timing lo mantuvieron como un pilar del FC Barcelona y de la Selección de España.

Busquets fue uno de los grandes socios de Messi, su amistad traspasó la cancha y acompañó al argentino en su nueva aventura por el Inter Miami de la MLS.

Será el Inter Miami el último club en la trayectoria del español, pues luego de 20 años de trayectoria se retirará de las canchas.

La emotiva despedida de Sergio Busquets

A través de redes sociales, Sergio Busquets compartió un emotivo video en el que anunció que se retirará de las canchas al finalizar la temporada 2025 de la MLS.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, señaló Sergio Busquets.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, apuntó el español.

Busquets también se dio tiempo para agradecer al FC Barcelona, club que lo vio crecer como futbolista.

“Gracias al Futbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, dijo el español.

El palmarés de Sergio Busquets, leyenda del futbol español

Sergio Busquets comenzó su travesía en el futbol profesional cuando debutó en el primer equipo del FC Barcelona en la temporada 2005-06.

Con el FC Barcelona, Sergio Busquets disputó 722 partidos, registró 18 goles y 46 asistencias. Además, conquistó nueve títulos de LaLiga, tres Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España, siete Copas del Rey y levantó tres veces el trofeo del Mundial de Clubes.

Con la Selección de España, disputó 143 partidos y marcó dos goles; además, fue campeón de la Eurocopa en 2012 y fue parte de la generación dorada que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010.

En cuanto al Inter Miami, conquistó la Leagues Cup en 2023 y la Supporters Shield en 2024.

La Selección de España y FC Barcelona se despiden de Sergio Busquets

Luego de que anunció su retiro de las canchas, la Selección de España, el FC Barcelona y el Inter Miami se despidieron de Sergio Busquets.

“El futbol no será lo mismo sin ti. Campeón del mundo, de Europa, guía y metrónomo de la Selección durante años. Fuiste, eres y serás una inspiración para todos dentro y fuera del campo”, se lee en la publicación de la Selección de España sobre Sergio Busquets.

“Cuelga las botas uno de los mejores centrocampistas de la historia y uno de los pilares del mejor Barça de todos los tiempos”, señaló el FC Barcelona para despedir a su canterano.

“El tiempo pasa, pero tu calidad es eterna. A seguir disfrutando de tu clase hasta el final de temporada, Busi”, fue el mensaje del Inter Miami, último club en la trayectoria del español.