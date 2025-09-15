La oportunidad que tanto esperó David Faitelson llegó: Canelo Álvarez perdió y el comunicador se ha dedicado a reventarlo con distintos comentarios y publicaciones. Una de las más populares llegó a través de un video en el que dijo que Terence Crawford era mejor que el pugilista mexicano.

Aunque su opinión no ha cambiado en ningún momento, el video en el que David Faitelson mencionó que Terence Crawford era mejor que Canelo Álvarez no es actual sino de hace seis años.

En un programa de ESPN, Faitelson y Canelo Álvarez estuvieron frente a frente; sin más, el polémico comentarista enlistó a los tres mejores boxeadores y colocó a Terence Crawford por encima de mexicano.

El comentario no gustó nada a Álvarez, quien refutó la respuesta de Faitelson, pero al final, el tiempo le dio la razón al comentarista deportivo.

El video en el que David Faitelson predijo el triunfo de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez

Desde el momento en el que Canelo Álvarez perdió ante Terence Crawford estallaron las críticas y burlas de David Faitelson, quien ha dedicado distintas publicaciones para hablar de la derrota del mexicano; incluso, sacó a la luz un video en el que mencionó que el estadounidense estaba por encima del mexicano.

David Faitelson publicó un video con el texto “esto dije hace seis años”. En el clip aparece el comentarista, junto a Canelo Álvarez y Eddy Reynoso.

“Yo creo que Terence Crawford es el número 1, Vasyl Lomachenko es el número 2 y el número 3 sería Saúl Canelo Álvarez”, señaló David Faitelson.

“En una cuestión técnica, en una cuestión física, para mí el mejor libra por libra es el boxeador más dotado en cuestión técnica”, argumentó Faitelson.

La frase no gustó nada a Canelo Álvarez, quien señaló que el mejor debe ser el que más logros tenga.

Esto dije hace 6 años… pic.twitter.com/busmyicGJ7 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 15, 2025

“El mito se está acabando”, la contundente crítica de Faitelson a Canelo Álvarez

David Faitelson también dedicó un contundente mensaje a Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford por decisión unánime en Las Vegas.

“El Canelo dice que toma riesgos… ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares? Saúl Álvarez fue siempre un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia. El “mito” se está acabando”, escribió el comentarista en su cuenta de X.