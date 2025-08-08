La fase de grupos de la Leagues Cup 2025 terminó ayer y finalmente se conocieron a los clasificados para los cuartos de final del torneo entre la MLS y la Liga MX.

La fase de grupos de la Leagues Cup 2025 constó de 54 partidos, de los cuales la MLS humilló a la Liga MX, pues a pesar de que se esperaba que fuera un torneo parejo, la realidad es que el desempeño de los clubes estadounidenses fue mejor.

Los equipos de la MLS acumularon 28 victorias, entre tiempos regulares y penales, mientras que los de la Liga MX ganaron 26 partidos. Y a pesar de que no es una gran diferencia, ésta puede ampliarse en las demás fases del torneo.

Así humilló la MLS a la Liga MX en la Leagues Cup 2025

En los 90 minutos de los partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, los equipos de la MLS consiguieron 23 triunfos y sufrieron 15 veces.

Además, hubo 16 ocasiones en las que se empataron los partidos y se definieron en penales, algo que la Liga MX aprovechó al ganar 11 de esas tandas frente a solo 5 de los estadounidenses.

En materia ofensiva, el dominio también fue para los estadounidenses. Seattle Sounders y LA Galaxy fueron los más goleadores con 10 anotaciones cada uno. Juárez y Tigres por su parte, marcaron 7 veces. No obstante, Querétaro y León solo anotaron un gol en toda la fase de grupos.

En el tema defensivo, Portland Timbers fue el mejor al solo recibir una anotación. En tanto, Cruz Azul sufrió la peor cifra de goles en contra al recibir 10 anotaciones, incluyendo una goleada histórica ante Seattle Sounders por 7-0.

¿Quiénes avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Por parte de la Liga MX, los equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 fueron Toluca (8 puntos), Pachuca (7 puntos), Tigres (6 puntos) y Puebla (6 puntos), tras disputar sus 3 partidos.

Mientras que por el lado de la MLS, los equipos que avanzaron fueron Seattle Sounders (9 puntos), Inter de Miami (8 puntos), LA Galaxy (7 puntos) y Orlando City (7 puntos).