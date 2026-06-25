El festejo de Mateo Chávez y Armando González “La Hormiga” tras el primer gol de México contra Chequia en el Mundial 2026 se volvió viral al replicar la icónica danza de la fusión de Dragon Ball Z.

“Yo le dije en el camión, le dije que íbamos a hacer esa <b>celebración</b> esperando que él anote el <b>gol</b> y cuando lo anoto yo, lo veo casi llorando también a él, le dije que se venga que lo haríamos y fue muy lindo” Mateo Chávez, futbolista de Chivas

Ambos futbolistas, formados en las fuerzas básicas de Club Guadalajara, unieron sus dedos índices al grito de “¡fusión!”, evocando la escena de Goten y Trunks.

La celebración, planeada originalmente para La Hormiga, terminó siendo protagonizada por Mateo Chávez, quien anotó el gol y compartió el emotivo momento con su compañero y amigo.

Mateo Chávez pensaba que La Hormiga metería gol; no contaba con ser titular ante Chequia

Mateo Chávez contó que propuso ese festejo desde antes que iniciara el partido México vs Chequia pensando que La Hormiga sería titular y lo harían en caso de que este metiera un gol.

Con lo que no contaban era que los papeles se reinvertirían y La Hormiga estaría en la banca y Mateo Chávez sería titular, ademas de meter el primer gol en el Estadio Banorte.

“Yo le dije en el camión, le dije que íbamos a hacer esa celebración esperando que él anote el gol y cuando lo anoto yo, lo veo casi llorando también a él, le dije que se venga que lo haríamos y fue muy lindo”, contó el lateral izquierdo.

¿Qué significa la danza de la fusión que hicieron Mateo Chavez y La Hormiga?

La danza de la fusión replicada por Mateo Chávez, de 22 años de edad, y La Hormiga, de 23 años, consiste en que al grito de “fu-sión” los dos guerreros con características similares deben sincronizarse a fin de generar un nuevo guerrero con las características de ambos.

No obstante, el resultado debe ser óptimo ya que puede generar resultados no deseados.

En el caso de Goten y Truks, generan a Gotenks, quien por error en el primer intento resulta ser un personaje con obesidad que se agota al mínimo esfuerzo pero posteriormente logran generar un guerrero poderoso.