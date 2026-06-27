El futbolista Héctor Bello pide ayuda para su hija de un año que fue hospitalizada tras terremoto en Venezuela.

Tras el terremoto que azotó a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, la familia de Héctor Bello se vio afectada y lamentablemente su esposa murió.

La hija y tía de Héctor Bello fueron hospitalizadas tras el derrumbe de su casa y el futbolista pidió ayuda, ya que su bebé se quedó sin artículos básicos y sin un lugar donde vivir.

Héctor Bello pide ayuda para su hija tras sismos en Venezuela

Héctor Bello pidió apoyo a sus seguidores en redes sociales ayuda para su hija Alana, quien ya fue dada de alta del hospital.

El futbolista solicitó algunos artículos básicos para su hija como pañales, ropa y leche, además de hospedaje, ya que su casa quedó destruida.

Héctor Bello pidió ayuda para su bebé tras terremotos en Venezuela (Instagram/@hectorbello_02)

La bebé de Héctor Bello se encuentra en custodia de una tía y todo indica que la menor se encuentra bien tras el terremoto en Venezuela.

Héctor Bello aclaró que no estaba pidiendo dinero, solo artículos básicos para la bebé y que él se encontraba en camino para llegar a Venezuela.

Héctor Bello aclara que solo pidió artículos básicos para su hija (Instagram/@hectorbello_02)

Esposa de Héctor Bello murió protegiendo a su bebé tras terremotos en Venezuela

Héctor Bello compartió en Instagram que su esposa Andrea había muerto mientras protegía a su bebé durante el terremoto en Venezuela.

El terremoto habría provocado que se derrumbara el edificio donde vivía Andrea y su bebé, por lo que la joven madre murió entre los escombros del lugar.

Afortunadamente, la bebé fue rescatada y recibió atención médica, por lo que ya fue dada de alta.

Héctor Bello ha compartido diversos mensajes dedicados a su esposa, a quien describe como una heroína que dio la vida por su pequeña de un año.

Se desconoce el lugar donde estaba el futbolista, ya que ha mencionado que sigue en camino a Venezuela y por el momento no tiene equipo de fútbol.