Luego de que se llevara a cabo el sorteo del Mundial 2026, se pudo conocer cuál será el futuro para las 42 selecciones que clasificaron y para los seis disponibles para el repechaje, incluso ya se reveló los cruces que se podrían dar en dieciseisavos de final.

Cada grupo que definió el sorteo del Mundial 2026 está conformado por cuatro selecciones participantes, los dos mejores clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros lugares.

Cabe mencionar que para esta edición de la justa mundialista, se suma una etapa extra en su fase final, por lo que el campeón del mundo deberá superar cinco cruces de eliminación directa, en contraste con los cuatro habituales que disputaban en esta competencia.

Sorteo Mundial 2026: Los cruces que se podrían dar en dieciseisavos de final

Ya que se definieron los grupos del Mundial 2026, se revelaron los posibles cruces que se podrían dar tras superar la fase de grupos del torneo internacional.

De acuerdo con Football Meets Data, quien realizó un análisis sobre la fase de grupos, también compartió los posibles enfrentamientos que se podrían dar en el Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.

Los posibles cruces quedarían de la siguiente manera:

Ecuador vs Paraguay

Francia vs Ucrania

Noruega vs Canadá

Países Bajos vs Marruecos

Portugal vs Croacia

España vs Austria

Turquía vs Italia

Bélgica vs Corea del Sur

Brasil vs Japón

Alemania vs Noruega

México vs Escocia

Inglaterra vs Senegal

Argentina vs Uruguay

Estados Unidos vs Irán

Suiza vs Egipto

Colombia vs Panamá

📊 Projected KO bracket, 6 months before the start of the 🌎 World Cup.



🔢 Watching how this changes once the tournament starts is the most fun part of the job.



🔥 Bring on 🇺🇸 USA v Iran 🇮🇷 🔥



Honorable mentions:

🇩🇪 Germany v Norway 🇳🇴

🇵🇹 Portugal v Croatia 🇭🇷

🇹🇷 Türkiye v… pic.twitter.com/Od7iGtoJce — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 5, 2025

¿Cuándo se jugarán las fases finales del Mundial 2026?

Una vez superada la fase de grupos del Mundial 2026, se llevará a cabo la fase final de la justa mundialista, la cuál será del domingo 28 de junio al domingo 19 de julio, fecha marcada para la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.

Por lo que todas las selecciones deberán estar preparadas si quieren seguir avanzando en el Mundial 2026 para intentar coronarse en el primer torneo con 48 países.