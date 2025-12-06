México ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 que arrancará en junio del próximo año, así que estamos a tiempo de hacer un ejercicio para saber cuánto hay que gastar aproximadamente para seguir al Tri.

México se medirá el jueves 11 de junio contra Sudáfrica en el partido de inauguración del Mundial 2026, después enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, y volverá al Estadio Azteca para encarar al ganador del repechaje de la UEFA.

¿Cuánto hay que gastar para seguir a México en el Mundial 2026?

Sabemos que falta tiempo para que inicie el Mundial 2026 y que los costos seguramente cambiarán, pero podemos darnos una idea de lo que tendrás que gastar si te animas a seguir a México.

Antes que nada está el tema del costo de los boletos, y si fuiste uno de los afortunados que accediste a ellos, tendrás que desembolsar entre 3300 pesos y hasta 40 mil pesos por entradas.

El gasto por los boletos tendrá que ver mucho con el tipo de localidad que elijas, pero de que habrá que desembolsar una buena cantidad, no hay duda.

¿Cuánto más hay que gastar para seguir a México en el Mundial 2026?

Si al costo de los boletos para los partidos, le sumas el dinero que habrá que pagar en transporte, el alojamiento y la comida, el gasto crece de manera considerable.

Es una realidad que en este tipo de aventuras los aficionados buscan la manera de gastar lo menos posible, y eso implica acceder a alojamientos baratos y comer algo sencillo, pero el gasto de cualquier forma es fuerte.

Gasto aproximado para seguir a México en el Mundial 2026

A continuación te compartimos un estimado de lo que hay que gastar para seguir a México en el Mundial 2026.

Boletos | 3 partidos, Categoría 2 promedio | $25,000

Alojamiento | 15 noches | $25,000

Vuelos Nacionales | 2 trayectos | $10,000

Transporte Loca l $5,000

Alimentos/Gastos Personales | $15,000

Así que si estás listo para armar tu presupueusto y seguir a México en el Mundial 2026, toma en cuenta que un gasto estimado mínimo por persona iría de los 25 mil pesos a 80 mil pesos.