México ya sabe los detalles de sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Conoce los horarios, sede y fechas confirmadas de todos los juegos del Tri.

El sábado 6 de diciembre se revelaron los horarios, fechas y sedes oficiales de todos los partidos del Mundial 2026, y a continuación te compartimos la información de los juegos de México.

Grupo de México en el Mundial 2026: Sedes y fechas de los partidos

México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte) conforman el Grupo A del Mundial 2026.

Los días 11 de junio, 18 de junio y 24 de junio se jugarán los partidos de México en el Grupo A, el primero y tercero en el Estadio Azteca; el segundo en el Estadio Akron.

Estos son los detalles de todos los partidos del Grupo A de México.

México vs Sudáfrica | Estadio Azteca | jueves 11 de junio | 13 horas

Corea del Sur vs Repechaje UEFA D | Estadio Akron| 11 de junio | 20 horas

Sudáfrica vs Repechaje UEFA D | Estadio Atlanta | 18 de junio | 12 horas

México vs Corea del Sur | Estadio Akron |18 de junio | 19 horas

México vs Repechaje UEFA D | Estadio Azteca | 24 de junio | 19 horas

Corea del Sur vs Sudáfrica | Estadio Monterrey | 24 de junio | 19 horas

Grupo A: Horarios en la fase de grupos del Mundial 2026

Estos son los horarios de los partidos de México en la fase de grupos del Mundial 2026.

Dos partidos serán nocturnos y quedó descartado el factor del calor a favor de México.

Grupo de México en el Mundial 2026: ¿Contra quién debuta el Tri en el torneo de la FIFA?

Una vez conocido el Grupo A del Mundial 2026 que encabeza México, estamos en posibilidades de saber cuál será el primer rival del Tri en la inauguración del torneo de la FIFA.

México inaugurará el Mundial 2026 el jueves 11 de junio de 2026 contra la selección de Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: 15 horas

Sede: Estadio Azteca

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX y Canal 7 (por confirmar)

Así le ha ido a México en los partidos con los que ha inaugurado un Mundial

México ha inaugurado el Mundial de la FIFA en cinco ediciones, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

Estos han sido los resultados de México en partidos inaugurales del Mundial: