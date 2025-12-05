Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que México ya conoce a sus rivales para la primera ronda del torneo que se jugará en los tres países norteamericanos.

Al ser uno de los países anfitriones y la Selección encargada de inaugurar el Mundial 2026, México será cabeza del Grupo A y se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del Repechaje UEFA D.

Será hasta marzo cuando el Tri conozca a su tercer rival para la fase de grupos en el Mundial mismo que saldrá de la llave entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, por lo pronto ya se saben los horarios en los que jugará.

Revelan el horario de los partidos de México en el Mundial 2026

México ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, partidos que se disputarán en el Estadio Azteca y en el Estadio Akron, toda vez que los primeros juegos del Tri los jugaría en México y en caso de llegar a octavos de final ya saldría del país.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director del diario Récord, el horario para los partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 del Tri será a las 13:00hrs, tiempo del Centro de México.

De manera que la Selección Mexicana aprovechará dos condiciones para tratar de tener algo de ventaja a su favor, tales como la altura de la CDMX y un horario casi al mediodía para que haga más calor.

MUNDIAL 2026



México jugará sus tres partidos de fase de grupos a las 13h de la CDMX, en el grupo A, dos en el Estadio Ciudad de México y uno en Guadalajara. @record_mexico pic.twitter.com/HsUIGHjCvo — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) December 5, 2025

Fechas y sedes de México en la fase de grupos del Mundial 2026

México iniciará su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, repitiendo así la inauguración del Mundial 2010 donde ambos combinados empataron 1-1.

El segundo juego de México se disputará el jueves 18 de junio en el Estadio Akron ante Corea del Sur, rival al que ha enfrentado dos veces en una Copa del Mundo: en Francia 98 donde el Tri ganó 3-1 y en Rusia 2018 donde ganó 2-1.

Mientras que el último juego se disputará el miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca con un rival que saldrá del Repechaje D de la UEFA, o sea el ganador de la llave Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.