Noruega vs Senegal se miden en su segundo partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmiten ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN el lunes 22 de junio a las 18 horas.
- Partido: Noruega vs Senegal
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nueva Jersey
- Transmisión: VIX
Noruega vs Senegal: Fecha para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Noruega vs Senegal del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo I.
Noruega vs Senegal: Horario para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
Noruega vs Senegal iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 del Mundial 2026.
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Noruega vs Senegal: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
Noruega vs Senegal podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.
- Partido: Noruega vs Senegal
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nueva Jersey
- Transmisión: VIX
¿Cómo quedaron Noruega y Senegal en la Jornada 1 del Mundial 2026?
Noruega y Senegal forman parte del Grupo I del Mundial 2026 junto a las selecciones de Francia e Irak.
Senegal perdió con Francia en su presentación, mientras que Noruega derrotó a Irak en la Jornada 1 de la competencia.