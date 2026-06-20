Noruega vs Senegal se miden en su segundo partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmiten ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN el lunes 22 de junio a las 18 horas.

Partido: Noruega vs Senegal

vs Senegal Fase: Jornada 2 Fase de grupos

Fecha: Lunes 22 de junio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nueva Jersey

Transmisión: VIX

Erling Haaland, jugador de Noruega (Jonas Been Henriksen / AP)

Noruega vs Senegal: Fecha para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Noruega vs Senegal del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo I.

Noruega vs Senegal: Horario para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Noruega vs Senegal iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Noruega vs Senegal: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Noruega vs Senegal podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: Noruega vs Senegal

vs Senegal Fase: Jornada 2 Fase de grupos

Fecha: Lunes 22 de junio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nueva Jersey

Transmisión: VIX

¿Cómo quedaron Noruega y Senegal en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Noruega y Senegal forman parte del Grupo I del Mundial 2026 junto a las selecciones de Francia e Irak.

Senegal perdió con Francia en su presentación, mientras que Noruega derrotó a Irak en la Jornada 1 de la competencia.