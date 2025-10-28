Terminó el Gran Premio de México 2025 y con ello ha iniciado la cuenta regresiva para la edición en 2026, en la que seguramente miles de aficionados querrán estar.

El Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 promete repetir la emoción, y los primeros detalles sobre la venta de boletos ya comienza a revelarse.

Recordemos que, para el próximo año, Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 con Cadillac, lo que añade un toque emotivo para los fans mexicanos que no lo pudieron ver en la pista en este 2025.

¿Cuándo es la fecha de preventa para el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de México 2026 ya tiene fechas clave para los fanáticos que buscan asegurar su lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte se llevarán a cabo el lunes 10 y martes 11 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, marcando el inicio de la venta de boletos para el Gran Premio de México 2026.

Además de la preventa, la organización ha lanzado el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), que permitirá a los aficionados garantizar el mismo asiento para las ediciones de 2027 y 2028.

Este servicio no es un boleto por sí mismo, sino una opción de compra anticipada disponible en la mayoría de las gradas, brindando una ventaja adicional para quienes buscan asegurar su lugar en futuras ediciones.

Los interesados en el DPO podrán registrarse hasta el 7 de noviembre en el sitio oficial del México GP y acceder a la venta especial StayF1RST. Esta ventana exclusiva estará disponible del 10 al 12 de noviembre.

¿Cuándo es la fecha de venta general para el Gran Premio de México 2026?

La venta general de boletos para el Gran Premio de México 2026 ya tiene fecha oficial.

Será el miércoles 12 de noviembre a las 11:00 horas, momento en que todos los aficionados podrán acceder a las entradas disponibles para el Gran Premio de México 2026.

Este inicio de venta se da tras las etapas de Preventa Banamex y Venta Anticipada Banorte, por lo que los boletos que queden sin vender durante esas preventas estarán disponibles para el público en general.

¿Cuánto costarán los boletos para el Gran Premio de México 2026?

Los boletos para el Gran Premio de México 2026 tendrán un rango amplio de precios que busca ajustarse a los distintos presupuestos de los aficionados.

Las entradas más accesibles para el Gran Premio de México 2026 estarán disponibles desde $3,900, mientras que las más exclusivas alcanzarán los $61,750.

Es importante considerar que estos costos no incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster, por lo que el precio final al momento de la compra podría ser mayor.