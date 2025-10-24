El Gran Premio de México 2025 ha iniciado de manera oficial este viernes 24 de octubre con las ya tradicionales prácticas libres de la Fórmula 1.

A pesar de que este año Checo Pérez no estará en la pista del Gran Premio de México 2025, esto no impidió que hubiera representación mexicana, pues Pato O’Ward dijo presente.

Los fans mexicanos se mostraron listos para todo un fin de semana lleno de acción y velocidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez que se ha vuelto un escenario icónico.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la práctica libre 1 del Gran Premio de México 2025?

Charles Leclerc obtuvo el tiempo más rápido de la la práctica libre 1 del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1. El piloto de Ferrari consiguió un tiempo de 1:18.380, seguido muy de cerca por Kimi Antonelli, de Mercedes.

El top tres de la práctica libre 1 del Gran Premio de México 2025 fue completado por Nico Hülkenberg que abordo de su Kick Sauber pudo seguir el ritmo de monoplazas más competitivos.

El mexicano, Pato O’Ward sustituyó a Lando Norris en McLaren, como parte del programa de pilotos de reserva, y terminó en el puesto número 13 de la tabla de tiempos.

Sending it out of the pit lane! 💨



Home hero Pato O'Ward heads out on track in the McLaren 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XnmfPqZzC2 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Además del piloto regio, varios novatos también tuvieron oportunidad de manejar un Fórmula 1, sustituyendo a pilotos como Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, entre otros.

FP1 is done and dusted ✅



Charles Leclerc tops the timesheets from Kimi Antonelli and Nico Hulkenberg 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/l5EpZ5Hnw7 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Fórmula 1: ¿Qué sigue en el Gran Premio de México 2025?

Tras la primera práctica libre del Gran Premio de México 2025, la acción no termina ahí pues todavía se tiene programada para este mismo 24 de octubre la segunda sesión de prácticas de la Fórmula 1.

Posteriormente, el sábado 25 de octubre, se realizará la última práctica para después dar paso a la clasificación que definirá el orden de salida para la carrera del Gran Premio de México 2025.

El día clave será el domingo 26 de octubre, pues está programada la carrera que cerrará otro grandioso fin de semana en México con la máxima categoría del automovilismo.

Fechas y Horarios: