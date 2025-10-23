El fin de semana del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y, como cada año, miles de fans asistirán al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México 2025 es la fecha número 20 en el calendario de la Fórmula 1 y, a diferencia de otros años, todavía queda mucho en juego.

Aunque Checo Pérez no estará presente este año en el circuito, los fans mexicanos se han mostrado muy emocionados por recibir una vez más a la máxima categoría del automovilismo.

Fórmula 1: ¿Quién llega al Gran Premio de México 2025 como líder del Campeonato de Pilotos?

Con 346 puntos acumulados, Oscar Piastri llega al Gran Premio de México 2025 como el líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Tras 19 carreras, el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 aún no está decidido y el Gran Premio de México 2025 podría ser un punto de inflexión en las aspiraciones de los pilotos.

Lando Norris está a solo 14 puntos de diferencia de su compañero en McLaren, por lo que una gran actuación en México podría agregar más tensión al interior del equipo papaya.

Sin embargo, Norris no es el único con posibilidades. Max Verstappen, cuatro veces campeón de la F1, ha recortado distancias de manera significativa y el Autódromo Hermanos Rodríguez se ha convertido en uno de sus escenarios favoritos para ganar.

Fórmula 1: ¿Quién llega al Gran Premio de México 2025 como líder del Campeonato de Constructores?

A diferencia del Campeonato de Pilotos, el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 ya ha quedado definido desde antes del Gran Premio de México 2025.

McLaren se consolidó como la mejor escudería de la temporada 2025, por lo que en el Gran Premio de México 2025 toda su energía estará concentrada en la lucha entre Oscar Piastri y Lando Norris.

Sin embargo, el segundo puesto todavía está siendo peleado por Mercedes, Ferrari y Red Bull, escuderías que han superado los 300 puntos.

Fórmula 1: ¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025?

Aunque muchos rumores indican que Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1, todavía no hay una confirmación oficial por parte del piloto mexicano o Cadillac.

De momento, solo tiene programada una conferencia de prensa en Plaza Carso a las 10 de la mañana y un partido con otros invitados sorpresa.

Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de México 2025?

El Gran Premio de México 2025 se llevará a cabo del 24 de octubre al 26 de octubre, día en que se realizará la carrera estelar de la Fórmula 1.

Una de las grandes noticias es que Televisa llevará todo el Gran Premio de México 2025 en TV abierta a través del Canal 9 y Canal 5, aunque los fans también tendrán la opción de verlo en Sky Sports y F1TV.

Fechas y Horarios: