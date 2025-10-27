El Gran Premio de México 2025 recibió nuevamente a la Fórmula 1 en la fecha número 20 del calendario, en la que miles de aficionados pudieron presenciar la victoria de Lando Norris, piloto de McLaren.

A 10 años de su regreso a la Fórmula 1, el Gran Premio de México 2025 ofreció un fin de semana lleno de acción y emoción desde las prácticas hasta la carrera estelar.

Aunque esta vez el gran ausente fue Checo Pérez, la afición mexicana disfrutó de la máxima categoría del automovilismo que se encuentra en una etapa decisiva.

¿Cuál fue la asistencia al Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1?

La fiesta comenzó desde el viernes 24 de octubre con las prácticas 1 y 2 del Gran Premio de México 2025. En este día la asistencia fue de 101,327 fans de la Fórmula 1.

Posteriormente, el sábado 25, 146,132 personas pudieron ver la práctica 3 y la clasificación, en la que Lando Norris obtuvo la pole position del Gran Premio de México 2025.

Por último, el domingo 26, 153,867 aficionados acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver el dominio de principio a fin de Lando Norris, quien se quedó con la victoria en tierras mexicanas.

La asistencia final fue de 401,326 personas, solo 3,632 personas menos que en la edición del 2024 que sí contó con la presencia del piloto mexicano Checo Pérez.

El Gran Premio de México 2025 modificó el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

La lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 sigue en marcha, pues tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de México 2025, la tabla está más apretada que nunca.

Oscar Piastri, que lideró gran parte del campeonato de la Fórmula 1, fue superado por su compañero Lando Norris. Aunque, la diferencia entre ambos es de apenas un punto.

A esto, se le suma el hecho de que Max Verstappen volvió a quedar por delante de Piastri, por lo que la situación para el piloto australiano es cada vez más compleja.

There's now only ONE POINT in it at the top! 🤯🤏



1️⃣ Lando: 357 points

2️⃣ Oscar: 356 points#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xDAcctBqRZ — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

¿Cuándo volverá la Fórmula 1 al Gran Premio de México?

La Fórmula 1 ya ha dado a conocer su calendario para la temporada 2026, por lo que ya hay fecha oficial para el regreso de la categoría al Gran Premio de México.

La cita será del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026, fin de semana en que la Fórmula 1 junto a sus escuderías y pilotos volverán a pisar suelo mexicano.

Además, Checo Pérez volverá a competir en casa, sin embargo, en esta ocasión será abordo de un Cadillac, escudería que tendrá su debut la siguiente temporada.