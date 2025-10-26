El fin de semana de la Fórmula 1 ha finalizado con la carrera del Gran Premio de México 2025, en la que miles de fans pudieron disfrutar de un gran espectáculo.

El Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a ser sede de uno de los fines de semana más esperados en la Fórmula 1 y el Gran Premio de México 2025 tuvo un claro ganador.

Aunque fue una edición diferente, por la ausencia de Checo Pérez en la pista, la afición mexicana respondió de gran manera para celebrar los 10 años del regreso de México al calendario de la F1.

Fórmula 1: ¿Quién ganó la carrera en el Gran Premio de México 2025?

Lando Norris se convirtió en el ganador del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1. El piloto de McLaren aprovechó la ventaja de salir en el primer lugar y mantuvo la posición durante toda la carrera.

El podio del Gran Premio de México 2025 fue completado por Charles Leclerc, quien no pudo seguir el ritmo de Norris, y Max Verstappen, quien aprovechó la penalización a Lewis Hamilton para obtener el tercer puesto.

El piloto del día fue Oliver Bearman, que con su Haas superó a pilotos de mayor experiencia y consolidó su mejor carrera hasta ahora en la Fórmula 1.

Fernando Alonso, Liam Lawson, Carlos Sainz y Nico Hülkenberg fueron los pilotos que no pudieron completar las 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez y abandonaron la carrera.

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏



It's a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Fórmula 1: Lando Norris toma el liderato del Campeonato de Pilotos

Tras ganar el Gran Premio de México 2025, Lando Norris se ha convertido en nuevo líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, luego de superar en puntos a su compañero Oscar Piastri.

Aunque por varios meses Piastri era líder en solitario, el rendimiento del piloto de McLaren fue a la baja y tras su quinto lugar en el Gran Premio de México 2025 bajó al segundo lugar del campeonato.

Con todavía 4 carreras por llevarse a cabo, el título no está definido y todo parece indicar qué se definirá al ganador hasta el último instante de la temporada.