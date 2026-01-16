El mercado invernal podría traer para Cruz Azul la salida inesperada de Luka Romero. Además de la inminente baja de Mateusz Bogusz a Houston Dynamo, River Plate habría volteado a ver a uno de los elementos más talentosos del plantel celeste e incluso, ya tendrían iniciadas las pláticas para tratar de hacerse con sus servicios.

Y es que en Argentina, en la estación Splendid AM 990, aseguraron que River Plate habría entrado en gestiones para llevar a préstamo a uno de los jugadores de Cruz Azul.

El periodista Leo Uranga tiró el nombre de Luka Romero, así como las intenciones que el Millonario tiene de sumarlo sus filas en un mercado donde han intentado fortalecer su plantilla en todas las líneas.

River Plate iría por Luka Romero

El jugador de Cruz Azul que River Plate tendría en la mira es Luka Romero -de 21 años de edad y quien también tiene la nacionalidad argentina-.

“River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero, jugador de Cruz Azul que obviamente pasó por el futbol español. Es joven. Recordabamos cuando en su momento Boca lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación” Leo Uranga, periodista en Splendid AM 990

Luka Romero vistió la Albiceleste en categorías juveniles e incluso, en su momento, Boca Juniors lo quiso pero al no tener una opción de compra no aceptó la cesión.

El papel de Luka Romero en Cruz Azul

Si bien, Luka Romero es un jugador que usualmente tiene minutos en Cruz Azul, no se puede considerar como un titular indiscutible para Nicolás Larcamón. Muestra de ello es que el torneo anterior participó en 18 partidos del Apertura 2025, pero solamente en la mitad de ellos pudo hacerlo como titular.

Esa misma tendencia se ha mantenido en el inicio del Clausura 2026, toda vez que en los dos primeros partidos de Cruz Azul, Luka Romero fue titular en uno y suplente en otro, lo que deja entrever que Nicolás Larcamón lo tiene considerado, pero no al grado de ser uno de sus hombres fuertes.