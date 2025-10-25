Te imaginas estar sentado en las gradas del Autódromo Hermano Rodríguez y que junto a ti esté un piloto de la Fórmula 1, pues esto le sucedió a varios de los asistentes del GP de México.

El ingenio de los pilotos de la Fórmula 1 se hizo presente en territorio nacional, pues un piloto se camuflajeó entre la fanaticada. Su táctica: usar una máscara de lucha libre y simplemente colarse en las gradas como un aficionado más.

A veces los pilotos también quieren disfrutar del espectáculo y si tienes un tiempo libre, por qué no hacerlo.

Esto sucedió con George Russell, quien dejó el volante, tomó una máscara y subió a las gradas para disfrutar del primer día de actividades en el GP de México.

George Russell, piloto de la Fórmula 1, vio el GP de México desde las gradas

La picardía de George Russell sucedió en la práctica libre del viernes en el GP de México de la Fórmula 1. Mercedes modificó su alineación y el danés de 22 años de edad, Frederik Vesti, tomó el auto.

George Russell aprovechó que tenía el día libre y qué mejor actividad que ver las prácticas libres desde las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Hacía años que no veía coches de Fórmula 1 en la pista, así que encontré una forma de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche”, escribió el piloto británico y acompañó el texto con una fotografía en la que se muestra portando una máscara de lucha libre.

Sin que nadie se percatará, el piloto británico disfrutó del GP de México como un aficionado más.

George Russell, piloto de la Fórmula 1, vio el GP de México desde las gradas. (X de George Russell)

¿Cuándo se correrá la carrera del GP de México en la Fórmula 1?

La afición mexicana está más que lista para vibrar con el deporte motor y disfrutar de sus pilotos favoritos, por lo que la carrera del Gran Premio de México apunta a tener grandes emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera se llevará a cabo este domingo 26 de octubre, en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, donde se espera un lleno en el Autódromo como es costumbre año tras año, aunque en esta ocasión sin Checo Pérez en la parrilla.

A falta de cinco carreras por disputar, Oscar Piastri llega como líder del Campeonato de Pilotos con 346 puntos, seguido de Lando Norris (332) y Max Verstappen en tercer puesto con 306 unidades, una lucha incesante por el título.