Los pilotos de la Fórmula 1 regresaron a la pista para realizar la clasificación del Gran Premio de México 2025 para definir el orden de salida para la carrera.

Luego de unas prácticas libres en el que no se vio dominio absoluto por parte de ningún piloto, la clasificación del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 tuvo un claro ganador.

Con esto se cierra la actividad del sábado 25 de octubre, y todo se definirá en la carrera estelar programada para el domingo 26, en la que miles de fans asistirán al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de México 2025?

Luego de tener el mejor tiempo en la práctica libre 3 del Gran Premio de México 2025, Lando Norris se hizo de la pole position y saldrá primero en la carrera del próximo domingo en la Fórmula 1.

El segundo puesto fue para Charles Leclerc, quien ha mostrado consistencia en este fin de semana en el Gran Premio de México 2025 en la Fórmula 1. Seguido del monegasco, apareció su compañero de equipo: Lewis Hamilton.

Oscar Piastri tuvo que conformarse con el octavo lugar, sin embargo subirá una posición en la grilla de partida, ya que Carlos Sainz cuenta con una sanción de 5 posiciones.

Por su parte, Max Verstappen quedó en la quinta posición de la parrilla de salida y tendrá que adelantar varias posiciones si quiere seguir sumando victorias y puntos que los acerquen al Campeonato de Pilotos.

What a Qualifying! 😇



Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G66l8Oh614 — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde ver la carrera del Gran Premio de México 2025?

Todo está listo para la carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 que promete regalarnos otro episodio lleno de emoción y velocidad.

La carrera estelar del Gran Premio de México 2025 está programada para el domingo 26 de octubre a las 14:00 horas, un horario que seguramente hará que varios fans de la Fórmula 1 asistan al Autódromo o lo vean desde sus hogares.