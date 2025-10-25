Este sábado 25 de octubre, los fans de la Fórmula 1 disfrutaron de las prácticas libres 3 del Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras las primeras prácticas de la Fórmula 1, las escuderías tuvieron su última oportunidad para afinar detalles de cara a la clasificación del Gran Premio de México 2025.

El resultado fue sorpresivo para más de uno, sin embargo, aún queda mucho para que conozcamos la parrilla de salida para la carrera.

Fórmula 1: ¿Cómo quedaron las prácticas libres 3 del Gran Premio de México 2025?

Lando Norris, piloto de McLaren, se convirtió en el piloto más rápido de las prácticas libres 3 del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1.

El top 3 fue completado por Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, y George Russell, piloto de Mercedes, quienes podrían dar una sorpresa durante las clasificación del Gran Premio de México 2025.

Aunque Max Verstappen tuvo una gran práctica libre 2, el cuatro veces campeón del mundo quedó rezagado hasta la sexta posición en la tercera sesión del fin de semana.

A lo largo de la sesión, varios pilotos sufrieron en la zona del Estadio GNP, saliéndose en varias ocasiones de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

It's Lando fastest in FP3 with an impressive lap on the soft tyres! 💨



Up next: Quali 😇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/vztmxKVdgL — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Fórmula 1: ¿Qué sigue en el Gran Premio de México 2025?

La acción del fin de semana en el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 sigue con la clasificación, etapa en la que se define el orden de salida para la carrera del domingo.

La clasificación del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 está programada para este mismo sábado 25 de octubre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Al final del día conoceremos al ganador de la pole position y el orden en que los pilotos tendrán que arrancar en la carrera estelar del fin de semana y que podría ser decisiva para el Campeonato de Pilotos.

Fechas y Horarios: