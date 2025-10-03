La polémica se volvió a desatar en el mundo de la Fórmula 1, ya que Lando Norris habló sobre Max Verstappen y su familia en una reciente entrevista.

Max Verstappen es el piloto que ha dominado los últimos años de la Fórmula 1, sin embargo, Lando Norris cree que esto se debe al apoyo que ha recibido de su familia.

Estas declaraciones surgen en medio de la batalla por el Campeonato de Pilotos en el que Norris y su compañero Oscar Piastri llevan la delantera, pero Verstappen ha recortado distancias.

Las fuertes palabras de Lando Norris contra Max Verstappen sobre su familia que levantarán polémica

Lando Norris volvió a encender la polémica en la Fórmula 1 con declaraciones sobre Max Verstappen que involucran su entorno familiar y su carrera desde la infancia.

En entrevista con ESPN, Lando Norris aseguró: “No quiero decir ni creer que alguna vez seré tan bueno como Max porque creo que es lo incorrecto que me digo a mí mismo. Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1”.

Norris puso énfasis en la ventaja que Verstappen ha tenido desde pequeño, al insinuar que su éxito no solo se debe al talento natural.

“Es difícil superar a alguien que nació en un asiento de F1. Si pudiera volver atrás y elegir cómo ser mejor piloto, también tendría unos padres que fueran pilotos, empezaría de pequeño en el paddock, empezaría a correr karts a la edad que él tuviera y haría más pruebas que los demás”, explicó.

Norris añadió que la constancia de Verstappen lo hace sobresalir: “Así que la gente tiene que ponerse al día, porque él fue creado para estar en la posición en la que está ahora, pero también está aprovechándolo al máximo y por eso tiene cuatro campeonatos mundiales”.

¿Quiénes son los padres de Max Verstappen y qué relación tienen con la Fórmula 1?

Max Verstappen nació en el automovilismo y no es casualidad que hoy sea tetracampeón mundial de Fórmula 1.

Los padres de Max Verstappen, Jos Verstappen y Sophie Kumpen, fueron figuras importantes en el automovilismo y jugaron un papel clave en su formación profesional.

Jos Verstappen, ex piloto de F1, disputó 106 Grandes Premios entre 1994 y 2003, logrando dos podios y destacando en categorías como Fórmula 3 y Le Mans (LMP2).

Más allá de sus logros, Jos fue un mentor estricto, guiando a Max desde los primeros pasos en el karting hasta su debut en la Fórmula 1.

Por su parte, Sophie Kumpen, ex kartista belga, tuvo una carrera destacada en campeonatos nacionales y europeos antes de retirarse en 1996.