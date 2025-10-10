La Fórmula 1 vivirá una modificación en su sistema de clasificación con el regreso de Checo Pérez a la parrilla en la temporada 2026.

En este 2025, Cadillac anunció su incorporación a la Fórmula 1, misma que se dará en la temporada 2026 con Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos.

Con la llegada de una nueva escudería, el Gran Circo sufría modificaciones en la forma en que se desarrollan los fines de semana en los Grandes Premios.

Fórmula 1: Cambian el formato de clasificación y todo por Checo Pérez

La Fórmula 1 prepara cambios significativos en su formato de clasificación para la temporada 2026 con la llegada de Cadillac y la inclusión de Checo Pérez y Valtteri Bottas en la parrilla.

La entrada de un nuevo equipo a la Fórmula 1 eleva a 22 el total de monoplazas, lo que ha obligado a replantear el formato de eliminación para las sesiones de clasificación.

El sistema ahora contempla que en Q1 se eliminen seis autos de los 22, dejando 16 para Q2, donde nuevamente seis serán descartados.

Con esta modificación, la fase final Q3 seguirá reuniendo a los 10 mejores para definir la pole position, manteniendo la tensión hasta el último minuto.

La incorporación de Cadillac y la presencia de Checo Pérez serán un factor clave para observar cómo se adaptan los equipos y pilotos a esta nueva estructura de sesiones.

Cabe destacar que este no es la primera vez que se correrá bajo este formato, pues en 2016 se usaba esta misma idea en la clasificación.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez tiene marcado el 6 de marzo de 2026 como la fecha clave para su debut con Cadillac en la Fórmula 1, cuando se enciendan los motores en el Gran Premio de Australia.

Desde la escudería Cadillac aseguran que el cronograma de trabajo avanza según lo planeado, con entrenamientos, simulaciones y pruebas que permitirán a Checo Pérez estar al máximo nivel para su primera competencia oficial.

El debut de Checo Pérez marcará un hito para Cadillac en su entrada a la F1, generando expectativas sobre cómo se integrará el mexicano en la dinámica del equipo.