América vs Pachuca se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

América 3-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: América 3-1 Pachuca

América vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Pachuca, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Karina Rodríguez, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar

Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García e Irene Guerrero

Delanteras: Sarah Luebbert, Geyse Ferreira y Scarlett Camberos

América busca otra victoria en la Liga Femenil BBVA (mexsport / Eduardo Serratos)

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez

Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Berenice Ibarra

Delanteras: Aline Gomes, Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral

América vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

América vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX, YouTube y TUDN.