América vs Pachuca se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

América 3-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: América 3-1 Pachuca

América vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Pachuca, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

  • Portera: Sandra Paños
  • Defensas: Karina Rodríguez, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar
  • Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García e Irene Guerrero
  • Delanteras: Sarah Luebbert, Geyse Ferreira y Scarlett Camberos
América venció a León para afianzarse como la mejor escuadra de la Liga Femenil BBVA
América busca otra victoria en la Liga Femenil BBVA (mexsport / Eduardo Serratos)

Pachuca

  • Portera: Esthefanny Barreras
  • Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez
  • Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Berenice Ibarra
  • Delanteras: Aline Gomes, Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral

América vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

América vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 19 horas por ViX, YouTube y TUDN.

  • Partido: América vs Pachuca
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ViX, YouTube y TUDN