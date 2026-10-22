Claudia Sheinbaum defendió al Conalep durante su conferencia mañanera este 22 de octubre y felicitó a sus estudiantes por responder de manera firme a los comentarios y acusaciones recibidas por Los Parrilleros Mamones.

Claudia Sheinbaum calificó al Conalep como una gran institución y destacó la creatividad de sus estudiantes, tras referirse a los adjetivos dirigidos contra ellos durante la conversación.

La presidenta de México también explicó decisiones sobre el bachillerato nacional, entre ellas las becas Rita Cetina, nuevas preparatorias y el retiro del examen de admisión para estudiantes.

Claudia Sheinbaum destaca al Conalep y habla del bachillerato nacional

Claudia Sheinbaum sostuvo que los estudiantes del Conalep han sido víctimas de adjetivos y acusaciones, pero destacó la manera en que respondieron ante los comentarios prejuiciosos emitidos por Los Parrilleros Mamones.

Durante su mensaje, la presidenta de México señaló que existe un grupo menor de la sociedad que se siente superior, sin identificar directamente a sus integrantes.

Sheinbaum afirmó que el Conalep es una gran institución y consideró que sus estudiantes son muy creativos, extendiendo posteriormente su reconocimiento a todas las escuelas: “qué bien respondieron”, reconoció.

Conalep (Redes sociales)

La mandataria recordó que el Gobierno federal decidió avanzar hacia un bachillerato nacional y mencionó el retiro del examen Comipems en el Valle de México.

Según explicó, esa medida comenzó en el Valle de México y posteriormente se incorporaron otros estados, mediante una plataforma destinada a facilitar la inscripción de estudiantes.

Sheinbaum mencionó tres decisiones relacionadas con los nuevos estudiantes de educación media superior: las becas Rita Cetina, la construcción de preparatorias y eliminar el examen.

Finalmente, Sheinbaum planteó fortalecer la presencia y los planes de estudio de las escuelas públicas con apoyo de universidades, dentro de la Nueva Escuela Mexicana.