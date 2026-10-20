La revista France Football anunció este 20 de octubre que entregará un Balón de Oro de todos los tiempos, para lo cual se realizará una votación especial por su septuagésimo aniversario.

La dinámica digital ha generado controversia debido a que se ha denunciado un negocio porque los aficionados pueden elegir al mejor ganador histórico mediante un pago de un euro por voto.

Las críticas no se limitan al tema del euro por voto, pues también se cuestionan las estrictas reglas de elegibilidad para el Balón de Oro de todos los tiempos que dejó fuera a varios figuras.

El Balón de Oro (especial)

Lanzan votaciones para el Balón de Oro de todos los tiempos; denuncian negocio por votos con costo

La nueva iniciativa del Balón de Oro de todos los tiempos ha generado una oleada de críticas inmediata, pues para participar, los usuarios deben pagar un euro por cada voto emitido.

France Football estipuló que no hay límite en el número de votos por aficionado, pues se puede votar tantas veces como se desee mediante pagos acumulativos que benefician a los fandoms más movilizados.

Ante ello, se ha señalado que el esquema comercializa abiertamente una elección histórica y prioriza la capacidad económica de los seguidores por encima del análisis futbolístico verdaderamente objetivo.

Cabe destacar que los aficionados pueden elegir exclusivamente entre las versiones individuales más destacadas de 10 leyendas que conquistaron el galardón en al menos dos ocasiones distintas.

Debido a lo anterior, la terna de futbolistas que aspiran al Balón de Oro de todos los tiempos se confirma por las siguientes figuras:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Michel Platini

Johan Cruyff

Marco van Basten

Alfredo Di Stéfano

Franz Beckenbauer

Kevin Keegan

Karl-Heinz Rummenigge

Ronaldo Nazário

Balón de Oro de todos los tiempos (@ballondor)

Critican ausencia de figuras indiscutibles en votación del Balón de Oro de todos los tiempos

El criterio de elegibilidad del Balón de Oro de todos los tiempos también ha desatado duras críticas, pues figuras legendarias como Pelé y Diego Maradona fueron descartados por completo.

Analistas advierten que la exclusión afecta la premiación, pues 2 de los máximos referentes no participan y se impide una competencia justa entre todas las grandes leyendas de la historia del deporte.

Tampoco alcanzaron los requisitos estrellas mundiales como Zinedine Zidane ni Ronaldinho, debido a que únicamente conquistaron en una ocasión el prestigioso trofeo otorgado por la revista francesa.

Se debe resaltar que la votación conmemorativa por el 70 aniversario cerrará el próximo 27 de octubre, y se publicarán los resultados definitivos un día después para conocer al ganador histórico.