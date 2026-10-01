Este miércoles 30 de septiembre, Suiza anunció que retiraba su apoyo a Gianni Infantino rumbo a las elecciones de la FIFA.

“El Comité Central de la Federación Suiza de Fútbol (ASF) decidió retirar el apoyo que había expresado en junio de 2026 a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA.” Federación de futbol de Suiza

La pérdida del respaldo de la Federación de futbol de Suiza (ASF) es relevante porque es el país natal de Infantino y sede de la propia institución que él dirige.

Suiza ya no apoyará a Gianni Infantino rumbo a las elecciones de la FIFA

Suiza retira el apoyo a FIFA después de una evaluación de los acontecimientos de los últimos meses, donde surgieron preguntas sobre el liderazgo del órgano del futbol mundial.

“Esta decisión surge tras una exhaustiva reevaluación de los acontecimientos de los últimos meses. Desde la perspectiva de la ASF, varios sucesos plantean interrogantes fundamentales sobre el liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones de la FIFA.” Federación de futbol de Suiza

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (AP )

La Federación de futbol de Suiza enfatizó lo sucedido con el caso Folarin Balogun, que generó molestia tras quitarle la suspensión por tarjeta roja al delantero de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Así como por el plan de Gianni Infantino de abrir la FIFA a inversores privados.

Por ello, Suiza se replanteó el respaldo que había dado a Gianni Infantino de cara a las elecciones de la FIFA que están programadas para marzo 2027.

Hasta ahora, Gianni Infantino es el único candidato para la presidencia de FIFA, cargo que aspira mantener por un nuevo periodo.

Peter Knäbel, presidente de la Federación Suiza de Fútbol, ​​declaró que “espera que la dirección de la FIFA mantenga los más altos estándares de transparencia , rendición de cuentas y responsabilidad institucional”.

“Las medidas anunciadas por la FIFA en su carta del 21 de septiembre son, sin duda, una señal importante y pueden ayudar a esclarecer los hechos. Sin embargo, quedan sin respuesta cuestiones cruciales sobre el contexto, las responsabilidades y los procesos de toma de decisiones. Dado que estas cuestiones no se han aclarado de forma convincente, no podemos asumir la responsabilidad de seguir apoyando la candidatura de Gianni Infantino”. Peter Knäbel, presidente de la Federación Suiza de Fútbol

Pese a la nueva postura de Suiza, la federación de ese país puntualizó que no significa que la ASF abandone la colaboración constructiva dentro de la FIFA y la comunidad futbolística internacional.