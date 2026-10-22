Vinculan a proceso a Karla Ayala Villalobos, exdiputada federal y actual secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Tras una revisión de pruebas, un juez federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, dictó vinculación a proceso por el delito de abuso de autoridad.

La priísta, de 27 años de edad, podrá enfrentar el proceso en libertad sin medidas cautelares impuestas.

Así como se fijó un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución judicial, que no es una sentencia condenatoria, llega luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara a la funcionaria por exigir a una de sus colaboradores parte de su sueldo como condición para conservar su empleo en la Cámara de Diputados.

Karla Ayala Villalobos, señalada por abuso de poder (@karlaayalavillalobos / Instagram)

Karla Ayala, exdiputada del PRI, señalada por exigir 13 mil pesos mensuales a una colaboradora

De acuerdo con antecedentes del caso expuesto durante la primera audiencia, Karla Ayala condicionó la permanencia de una de sus colaboradoras en la Cámara de Diputados.

Le impuso a su exsecretaria técnica, María Fernanda Moreno Sala, 13 mil pesos mensuales, la mitad de su salario, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, periodo en que Ayala presidió la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados.

La colaboradora se vio obligada a realizar las transferencias solicitadas.

El caso se agravó en diciembre de 2022, cuando la exlegisladora le habría exigido a la trabajadora la entrega de todo su aguinaldo como condición para renovar su contrato, por lo que al recibir una negativa ordenó la terminación anticipada de la relación laboral.

Tras la denuncia presentada por María Fernanda Moreno y la vinculación a proceso que obtuvo la FGR, Karla Ayala deberá enfrentar el procedimiento penal para determinar su responsabilidad.