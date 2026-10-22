El Palacio de los Deportes de la CDMX está por recibir en concierto a la española Bad Gyal este 22 de octubre con concierto único.

Para tu itinerario, encontrarás a continuación los detalles de horario del concierto de Bad Gyal en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora en la que comienza el concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sayuri & Sopholov

Setlist de canciones: Aproximadamente 27 de canciones en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Bad Gyal en México 2026 (OCESA )

Más Cara World Tour de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes

Este jueves 22 de octubre los fans podrán disfrutar de Más Cara World Tour de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes con lo mejor de la música de la española.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Bad Gya en el Palacio de los Deportes.