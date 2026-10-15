Gianni Infantino se disculpó por su fallido plan de comercializar el Mundial de la FIFA que lanzó y luego abandonó en julio del 2026.

Infantino lamentó ante los miembros del Consejo de la FIFA por haberlos tomado por sorpresa, y por haber generado un revuelo con su plan de inversores privados.

Sin embargo, el presidente de la FIFA no aportó en una reunión de su consejo rector realizada. nuevos detalles ni documentos sobre los asuntos que más preocupan.

Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA, contó que, presionado por dirigentes del fútbol europeo para que presentara pruebas por escrito sobre su plan de capital privado para el Mundial, Infantino les pidió que presentaran preguntas por escrito.

El hombre tiene que responder a esas preguntas. Si no responde a esas preguntas, no, no es apto para ser presidente de la FIFA” Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA

La UEFA mantiene su oposición a Gianni Infantino (Darko Vojinovic / AP Photo/Darko Vojinovic)

La UEFA no quedó satisfecha por la disculpa de Infantino

La UEFA encabeza la oposición contra Gianni Infantino rumbo a las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo, y la disculpa del actual titular de órgano rector del futbol mundial, no hizo que cambiara esa postura.

Al respecto, Bernd Neuendorf, uno de los ocho delegados de la UEFA en el Consejo de la FIFA aseguró que “no se proporcionaron respuestas satisfactorias”.

Necesitamos a una persona íntegra, alguien de quien se pueda esperar que restaure la reputación de la asociación, que sin duda se ha perdido” Bernd Neuendorf, delegado de la UEFA

La UEFA mantiene oposición contra Gianni Infantino

Pese a la disculpa de Gianni Infantino, la UEFA mantiene activas sus peticiones ante tribunales de Estados Unidos para recabar pruebas con el fin de formalizar una denuncia penal contra Infantino en Suiza.

Los escritos judiciales alegan una posible mala gestión de las finanzas de la FIFA en la valoración que asignó a la filial prevista que gestionaría los derechos comerciales del torneo.