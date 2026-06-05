Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, aseguró que México cumplió los compromisos establecidos rumbo al Mundial 2026.

Los compromisos del Gobierno de México están cumplidos [...] Las obras están entregadas Gabriela Cuevas, representante de México ante el Mundial 2026

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa de la remodelación del AICM y destacó obras de movilidad como el Tren Felipe Ángeles y la rehabilitación de 9 mil kilómetros de carreteras.

En ese sentido, Cuevas resaltó que CDMX y Jalisco ya entregaron proyectos clave, mientras que Nuevo León mantiene retrasos en el Metro.

Mundial 2026 en México (Cortesía)

Gabriela Cuevas destaca trabajos de México rumbo al Mundial 2026

En entrevista con Radio Fórmula, Gabriela Cuevas comentó que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, presentó a detalle el tema de movilidad para el Mundial 2026.

Según comentó, como resultado de esos esfuerzos la capital del país ya dispone de buenas opciones para llegar al Estadio CDMX y para trasladarse del AICM al AIFA.

En el caso de Jalisco, comentó que el gobernador Pablo Lemus dijo haber concluido la entrega de obras de cara a los partidos que se disputarán en el Estadio Guadalajara.

En contraste, señaló que Nuevo León mantiene un ligero atraso en el tema del Metro, aunque dijo confiar en que el asunto será resuelto antes de que se lleve a cabo la justa.

Estadio Banorte (Tomás Pérez de la Cruz)

Claudia Sheinbaum destacó construcción de 4 mil canchas de futbol

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió en sus redes sociales la construcción de más de 4 mil canchas de futbol en distintos estados y municipios a través del programa el “Mundial Social”.

“Les muestro algunas de las más de 4,000 canchas que hicimos junto con estados y municipios. Nuestro deseo es que el futbol no solo sea un Mundial sino que deje un legado para todas y todos los que aman este deporte, en especial las y los niños”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México