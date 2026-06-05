Sheinbaum presenta la construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol en México

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los resultados de la construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol en México previo a la celebración del Mundial 2026.

Este proyecto forma parte del denominado “Mundial Social”, cuyo objetivo es llevar la práctica del futbol a los sectores más vulnerables del país.

Les muestro algunas de las más de 4,000 canchas que hicimos junto con estados y municipios. Nuestro deseo es que el futbol no solo sea un Mundial sino que deje un legado para todas y todos los que aman este deporte, en especial las y los niños. pic.twitter.com/3aaCXOCVXr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Sheinbaum destaca construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol en 31 estados del país

A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de la construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol a lo largo de todo México por el Mundial 2026.

Esta medida busca asegurar que el impacto del evento deportivo internacional trascienda y se arraigue profundamente en el tejido social de los barrios y colonias del país.

Dentro de las acciones reportadas, destaca la creación de 799 canchas completamente nuevas, sumadas a la intervención técnica de 401 áreas que requerían una rehabilitación o remodelación integral.

Un pilar central de este modelo es la involucración activa de los habitantes a través de comités de obra comunitaria.

Bajo este esquema, son los propios vecinos quienes asumen la responsabilidad de vigilar y dar mantenimiento a los predios, fomentando un sólido sentido de pertenencia y el cuidado compartido del entorno público recuperado.

Hasta el momento, la cobertura de esta iniciativa alcanza a 31 estados del país, impactando de manera directa a más de 500 municipios del territorio nacional.

La intención fundamental es promover el deporte y la activación física entre niños y jóvenes, garantizando el acceso gratuito a instalaciones deportivas de calidad.