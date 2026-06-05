Sheinbaum presenta la construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol en México

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los resultados de la construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol en México previo a la celebración del Mundial 2026.
Este proyecto forma parte del denominado “Mundial Social”, cuyo objetivo es llevar la práctica del futbol a los sectores más vulnerables del país.
Sheinbaum destaca construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol en 31 estados del país
A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de la construcción y rehabilitación de más de 4,000 canchas de futbol a lo largo de todo México por el Mundial 2026.
Esta medida busca asegurar que el impacto del evento deportivo internacional trascienda y se arraigue profundamente en el tejido social de los barrios y colonias del país.
Dentro de las acciones reportadas, destaca la creación de 799 canchas completamente nuevas, sumadas a la intervención técnica de 401 áreas que requerían una rehabilitación o remodelación integral.
Un pilar central de este modelo es la involucración activa de los habitantes a través de comités de obra comunitaria.
Bajo este esquema, son los propios vecinos quienes asumen la responsabilidad de vigilar y dar mantenimiento a los predios, fomentando un sólido sentido de pertenencia y el cuidado compartido del entorno público recuperado.
Hasta el momento, la cobertura de esta iniciativa alcanza a 31 estados del país, impactando de manera directa a más de 500 municipios del territorio nacional.
La intención fundamental es promover el deporte y la activación física entre niños y jóvenes, garantizando el acceso gratuito a instalaciones deportivas de calidad.