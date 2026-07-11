La celebración del Mundial 2026 en México dejó una derrama económica histórica estimada en 50 mil millones de pesos, así lo declaró Gabriela Cuevas, representante del país ante la FIFA.

Gabriela Cuevas explicó que se esperaba una derrama económica entre 29 mil 700 y 52 mil millones de pesos. Tras concluir todas las celebraciones del Mundial 2026 en México, celebró que se haya alcanzado la meta.

Gabriela Cuevas celebra derrama histórica de 50 mil millones de pesos en México tras el Mundial 2026

Gabriela Cuevas celebró la cifra de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sobre la derrama económica en el país tras los festejos del Mundial 2026.

México recibe derrama histórica por el Mundial 2026: 50 mil millones de pesos (Captura de pantalla)

De acuerdo con Gabriela Cuevas, la Concanaco Servytur estima una derrama de 50 mil millones de pesos por el Mundial 2026; en específico, durante las celebraciones en las tres sedes:

Ciudad de México Guadalajara Monterrey

Pese a las dudas sobre la derrama económica que el Mundial 2026 podría traer a México, Gabriela Cuevas celebró que las cifras se encuentran entre el rango estimado tras los festejos.

Cabe mencionar que México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, luego de haber sido sede en 1970 y 1986. Para 2026, en el país se jugaron 13 partidos.