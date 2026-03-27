El Mundial 2026 ya se siente en México afirmó Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante este evento internacional, al resaltar los partidos de repechaje que ya se llevan en las ciudades de Monterrey Guadalajara.

Mientras tanto, también se espera este sábado 28 de marzo la reinauguración del estadio Azteca o estadio Banorte en la Ciudad de México (CDMX) con el juego amistoso entre México y Portugal.

La presencia de exfutbolistas de la selección de Portugal en la zona de Tepito y plazas comerciales esta semana, es otra de las muestras a las que Gabriela Cuevas se refiere con el inicio del Mundial 2026.

Aficionados han sido sorprendidos por la presencia de ex jugadores como:

Ditesef Fernandes

Rui Patricio

Nuno Gomes

Rabah Madjer

Helder Postiga

Fernando Meira

Ricardo Filipe da Silva ‘Ricardinho’

Mundial 2026 en México: mexicanos dan bienvenida a selecciones de Irak, Jamaica, Bolivia y más

Otras acciones de bienvenida a los jugadores de fútbol que juegan partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026 se han documentado en videos en redes sociales, por ejemplo las de niños de escuelas a los jugadores de Irak en Monterrey.

De la misma manera se ha visto interés por la selección de Jamaica en Guadalajara, pues ciudadanos de esa ciudad acudieron a que les firmaran sus camisetas.

El Atlas FC dio la bienvenida en redes sociales a la selección de Nueva Caledonia, quien jugó en Guadalajara.

El gobierno de Nuevo León dio al bienvenida a la selección de Bolivia con un video titulado “De los Andes al Cerro de la Silla”. De la misma manera Samuel García dio la bienvenida a sus “compadres” de Surinam.

Medios de comunicación también mantienen actualizaciones sobre el largo viaje de aficionados como el del un irakí de nombre Ahmed Husam quien ha emprendido el camino solo para el partido de repechaje de Irak con Bolivia, pasando por Turquía y Estados Unidos rumbo a Monterrey.

República Democrática del Congo también se encuentra ya en Guadalajara, donde se verán más expresiones de bienvenida.

Mundial 2026 en México: Partido de repechaje Jamaica vs Nueva Caledonia en Guadalajara (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

¿Cuáles son lo partidos de repechaje en Monterrey y Guadalajara?

Los partidos de repechaje programados para Guadalajara y Monterrey están en curso, mencionó Gabriela Cuevas, ya se jugaron dos el 26 de marzo y quedan pendientes dos más el 31 de marzo.

El 26 de marzo se jugaron los partidos de:

Bolivia 2 - 1 Suriname en Monterrey

Jamaica 1 - 0 Nueva Caledonia en Guadalajara

Y se esperan para el 31 de marzo:

República Democrática del Congo vs Jamaica en Guadalajara

Irak vs Bolivia en Monterrey