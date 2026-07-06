Gabriela Cuevas, representante honorífica del Gobierno de Claudia Sheinbaum para el Mundial FIFA 2026, está satisfecha porque la justa deportiva dejó en México una derrama económica destacable en sectores como turismo, bares, hospedaje, transporte, restaurantes y comercio.

Que México fungiera como una de las sedes del Mundial 2026, no dejó endeudado al país, por el contrario, renegociar el acuerdo fiscal fue un gran acierto, afirmó Gabriela Cuevas en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Internamente, en términos fiscales y financieros, México descartó interponer una demanda contra FIFA, luego de que este aceptara formalmente renegociar los contratos heredados de 2018 mediante mesas de trabajo bilaterales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La renegociación del acuerdo consistió en limitar la garantía gubernamental de exención de impuestos otorgada en el pacto original firmado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Éste otorgaba a la FIFA y a sus socios comerciales una exención total de impuestos. En contraste con Estados Unidos y Canadá, que negociaron beneficios fiscales limitados desde el inicio.

“Nosotros desde el momento en que revisamos los documentos que nos habían heredado de la administración del exPresidente Peña Nieto, y vimos la parque fiscal y vimos la parte de indemnizaciones, dijimos: ‘Esto no jala’. Nos sentamos a renegociar. Nosotros no nos dejamos” Gabriela Cuevas

Mundial 2026: Gobierno de Sheinbaum recortó beneficios fiscales a la FIFA

Mediante el entendimiento, diálogo y negociación, se evitó que México realizara un gasto extraordinario este Mundial 2026, advirtió Gabriela Cuevas, de 46 años de edad.

El gobierno de Sheinbaum, de 64 años de edad, recortó a FIFA beneficios fiscales, acotándolos exclusivamente para el ejercicio fiscal 2026.

“Del lado del Gobierno de México no hubo un gasto extraordinario“, agregó la exSenadora. Gabriela Cuevas

Para proteger el marco jurídico y las finanzas públicas del país, se realizaron las siguientes modificaciones: