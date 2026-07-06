México cerró su participación como sede del Mundial 2026 con saldo positivo, pues de acuerdo con Gabriela Cuevas, destacó en entrevista para Radio Fórmula que el evento no solo evitó quebrar las finanzas públicas, sino que impulsó el turismo, los servicios y la convivencia social en las tres sedes:

Ciudad de México Guadalajara Monterrey

A diferencia de ediciones anteriores en Brasil o Rusia que dejaron deudas, de acuerdo con Gabriela Cuevas, el Mundial 2026 en México logró una derrama económica cercana a los 55 mil millones de pesos, principalmente en turismo y sectores relacionados, con ocupaciones hoteleras del 75-80% en las ciudades anfitrionas y picos del 95% en Cancún.

Gabriela Cuevas dice que el Mundial 2026 logró récord de audiencia y legado social sin deuda

Durante el programa Por La Mañana con Ciro Gómez Leyva, Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano para el Mundial 2026, afirma que no se contrajo deuda específica para el torneo ni hubo problema de gasto público.

Cuevas, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como coordinadora de los trabajos gubernamentales, resaltó las cifras positivas y el éxito del evento en economía, PyMEs y otros ámbitos para México como coanfitrión para el Mundial 2026.

De igual manera, la representante reveló que el partido México vs Inglaterra rompió récord de audiencia con casi 60 millones de espectadores, superando incluso el encuentro anterior contra Ecuador.

“Fue un buen negocio para México porque no tuvimos que invertir como país. El gobierno mexicano no usó un presupuesto específico para el Mundial” Gabriela Cuevas

Mientras que el Plan Kukulcán, operativo de seguridad interinstitucional, permitió que millones disfrutaran los partidos del Mundial 2026 en plazas y calles con saldo mayormente blanco, fomentando la pasión futbolera y la unidad nacional sin tintes partidistas.

Cuevas resaltó mejoras administrativas derivadas del evento, como agilización de procesos migratorios, emisión de visas electrónicas y fortalecimiento de infraestructura turística, alineados con la meta de posicionar a México como quinto destino turístico mundial.

En resumen, el Mundial 2026 no solo dejó una huella positiva en la economía y la imagen de México, sino que demostró que es posible organizar un evento de esta magnitud de forma eficiente, sin comprometer las finanzas públicas y con beneficios tangibles para la población, tal y como reveló Gabriela Cuevas.