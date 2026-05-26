Gabriela Cuevas destacó que el estado de Quintana Roo será sede de centro de entrenamiento durante el Mundial 2026.

“Quintana Roo se ha preparado para el Mundial 2026: será sede de un centro de entrenamiento”. Gabriela Cuevas

Lo anterior, luego de que la FIFA confirmara que Uruguay tendrá su base en Cancún, Quintana Roo, en el Mayakoba Training Center.

Quintana Roo prepara fiestas para el turismo por Mundial 2026, según Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas celebró que Quintana Roo ha sido designada para ser la sede de Uruguay en el Mundial 2026, luego de que confirmarse que tendrá su base en el Mayakoba Training Center de Cancún.

Con esta noticia, la representante de México celebró que Quintana Roo ya se prepara de manera importante para albergar el Mundial 2026.

Quintana Roo será sede de centro de entrenamiento del Mundial 2026 (@TelemundoUY / X)

Y es que además de ser sede de un centro de entrenamiento, Cuevas destacó que la entidad conecta con todas las ciudades sede.

Así, destacó que los turistas que arriben a Quintana Roo por el Mundial 2026, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, podrá vivir el Mundial 2026 mediante 5 fiestas denominadas “México 2026″.

Cuevas afirmó que durante dichos eventos, los visitantes podrán disfrutar de transmisiones públicas y gratuitas de los 106 partidos del mundial.

Tras esto, la representante de México felicitó los esfuerzos del gobierno local y celebró que Quintana Roo esté listo para vivir de manera activa el Mundial 2026.