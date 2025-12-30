El 2025 de Fox Sports México fue un parteaguas en su historia, siguieron perdiendo derechos de eventos deportivos y de talentos. Sin embargo, quieren cambiar su suerte en 2026 y llevarán a 2 exmundialistas con el Tri, para el Mundial 2026.

Bueno, la debacle de Fox Sports México comenzó desde 2024. Cuando se les fue los equipos de la Liga MX, de ahí, comenzaron a salir noticias sobre que tenía muchas deudas.

Poco a poco se les fue la Liga MX, Premier League, Fórmula 1, WWE, Grandes Ligas. Ahora, lo único que tienen es la NFL y los programas de debate, que es de ahí que se aferran.

En cuestión de talentos, ya no están Ruben Rodríguez, Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos y Alberto Lati se va para inicios del 2026. Ya no son nada a lo que recordamos.

Fox Sports México se niega a desaparecer: Fichan a dos exmundialistas con el Tri

Como vimos, actualmente, Fox Sports México ya no tienen derechos de eventos deportivos como antes lo hacía. Su apuesta son los programas de debate, quedan nombres como: Carlos Hermosillo, Alex Blanco, Raoul Ortiz, Rafael Márquez Lugo, o Gustavo Mendoza.

Y para mejorar su equipo para el Mundial 2026, Fox Sports México ha decidido incorporar a dos exfutbolistas, que fueron mundialistas con la Selección Mexicana.

Estos son Paul Aguilar y Joaquín del Olmo. Esto lo reportó el Francotirador, y recordó que cuando eran jugadores, no les gustaba las entrevistas. Veremos cómo les va.

Fox Sports México (Itzel Espinoza / SDPDeportes)

La experiencia de los exmundialistas que estarán en Fox Sports México

Repasemos la experiencia de los exfutbolistas que estarán en Fox Sports México. Comencemos por Paul Aguilar, fue mundialista con el Tri en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, a nivel de clubes su paso en el América siempre será recordado por ganar todo.

Joaquín del Olmo fue a Estados Unidos 1994. Estuvo en muchísimos equipos de la Liga MX, pero hizo historia al ser el primer mexicano en jugar en Países Bajos, específicamente con el Vitesse.