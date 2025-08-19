Otra marca muy importante dejará Fox Sports México. Reportan que las Grandes Ligas dejarán el canal en el que narra Pepe Segarra y en el que estuvieron 10 años.

Y es que los problemas de Fox Sports México continúan. Ya se les han ido todos sus eventos importantes, por lo que se aferraban a las Grandes Ligas, pero eso va a terminar también.

Incluso, en estos momentos, Grupo Lauman se encuentra en un conflicto legal con FOX. Antes de todo, debemos diferenciar de una empresa y de otra. Fox Sports no es lo mismo que FOX.

Una de es de Grupo Lauman, y la otra de gente de Estados Unidos. Esa es la razón de la pelea, el canal perderá la MLB pelea que otra empresa no puede usar el mismo nombre.

Llora Pepe Segarra: Revelan que Fox Sports México perderá los derechos de las Grandes Ligas

Con información del Diario AS, Fox Sports México dejará de transmitir las Grandes Ligas a partir de la siguiente temporada. Un golpe muy duro al canal que ya perdió sus eventos más importantes.

Se les fue la Premier League, la NFL, la WWE, la Fórmula 1, la Liga MX, y ahora las Grandes Ligas. Básicamente, solo les queda sus programas de debate como La Última Palabra.

Ahora, si tiene duda de dónde podrá ver la MLB el siguiente año, hay varias opciones. ESPN continuará con sus transmisiones, además, puede contratar toda la temporada directamente desde la aplicación de las Grandes Ligas por 2,500 pesos al año.

¿Qué pasará con Pepe Segarra? Salió de Televisa a Fox Sports México por las Grandes Ligas

A Pepe Segarra lo está persiguiendo la mala suerte. Hace un año, dejó Televisa para llegar a Fox Sports México, por la única razón de que ahí sí transmitían las Grandes Ligas.

El periodista, Pepe Segarra, se fue del programa que llevaba haciendo por años: Los Tres Amigos, y ahora se quedó sin una y otra. A menos que sea recontratado, pero seguro tiene contrato con Fox Sports México por varios años.