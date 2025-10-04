Siguen los problemas para Fox Sports México, ya que ahora también se quedarían sin poder transmitir la Fórmula 1 en pleno GP de Singapur.

Usuarios en redes sociales reportaron que no pudieron ver en ninguno de los canales de Fox Sports México ni las prácticas libres ni la clasificación del GP de Singapur de la Fórmula 1.

Toda esta situación se generó a raíz de la falta de pagos de la empresa a la F1, algo que ya había sucedido en el GP de Miami de la presente temporada.

Fox Sports México se quedó sin la Fórmula 1 durante el GP de Singapur tras problemas en su contrato con la máxima categoría del automovilismo.

La situación provocó que Fox Sports México dejara de transmitir el GP de Singapur de manera inmediata, afectando a los aficionados de la Fórmula 1 que esperaban seguir la competencia en vivo.

La suspensión no solo afecta la carrera en Singapur, sino también las siete restantes de la temporada 2025, incluyendo el Gran Premio de México.

Con este movimiento, la Fórmula 1 buscará un nuevo canal para su cobertura en México a partir de 2026 y reportes indican que TUDN ya tendría negociaciones avanzadas.

Mientras tanto, los fanáticos deberán recurrir a otras plataformas o servicios de streaming oficiales para seguir las carreras que restan de la temporada.

¿Quién transmitirá la Fórmula 1 en México?

Tras la salida de FOX Sports México de la Fórmula 1, la opción oficial disponible para los aficionados es F1TV, el servicio de streaming de la propia categoría.

Esta opción proporcionada por la misma Fórmula 1 permite seguir en vivo todas las carreras y contar con repeticiones, comentarios y contenido adicional, aunque requiere suscripción.

Mientras tanto, algunos usuarios han notado que el GP de Singapur 2025 aparece ya programado en Sky+, lo que ha generado especulación sobre una posible nueva casa televisiva en México.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Sky o de la Fórmula 1, por lo que habrá que estar pendientes de lo que suceda en las próximas horas.