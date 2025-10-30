Fox Sports México se sigue quedando sin eventos que ofrecer en su cartelera, la UFC que era uno de los pocos que le quedaban ahora pasará en exclusiva por una plataforma de streaming a partir de 2026.

Apenas hace unas semanas la cadena de Fox Sports México había perdido los derechos de transmisión de la Fórmula 1 que se fue a Televisa y esta semana sufrió otro duro golpe al quedarse sin la UFC para el próximo año.

Los problemas financieros de la televisora ha provocado que en lo que va del año haya perdido varios eventos deportivos provocando una crisis que le ha hecho perder terreno en México frente a otras cadenas que están aumentando su oferta.

Fox Sports México pierde lo último que le quedaba: UFC pasará en exclusiva en esta plataforma en 2026

Las bajas para Fox Sports México continúan, esta vez es la UFC quien dejará de formar parte de la cartelera de la televisora de Grupo Lauman y ahora pasará a ser exclusiva de la plataforma Paramount+ a partir de 2026.

A través de un comunicado compartido en su sitio web, la UFC confirmó que para inicios de 2026 y por lo próximos 7 años, Paramount+ será quien se encargue de sus transmisiones para toda América Latina.

“Paramount, una compañía de Skydance, y UFC, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, anunciaron hoy un acuerdo de derechos de transmisión por siete años mediante el cual Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo de todos los eventos de UFC en América Latina, incluyendo Brasil.

Este acuerdo amplía la histórica alianza de derechos de transmisión anunciada el pasado agosto, en la cual Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo de todos los eventos de UFC en Estados Unidos a partir de 2026″ informaron.

¿Cuánto cuesta Paramount+ la nueva plataforma que transmitirá en exclusiva la UFC?

A partir de 2026, los aficionados de la UFC en México podrán disfrutar de “manera exclusiva toda la programación de UFC, incluyendo 13 eventos numerados de alto perfil y 30 UFC Fight Nights” a través de Paramount+, con acceso a los eventos en vivo, repeticiones y contenido exclusivo.

Si deseas contratar este servicio de Paramount+, la plataforma ofrece tres tipos de precios que se acomodan a los diferentes presupuestos además de que manejan una forma de pago anual con la que ahorras unos pesos.