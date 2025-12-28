Raúl Jiménez se ha reencontrado con los goles en la Premier League y busca alargar su racha con Fulham. Consulta la hora y canal oara ver el partido del mexicano en la Jornada 19 vs Crystal Palace
- Partido: Crystal Palace vs Fulham de Raúl Jiménez
- Fecha: Jueves 1 de enero de 2026
- Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Selhurst Park Stadium
- Transmisión: FOX One
Raúl Jiménez en Premier League: Hora para ver al mexicano en busca de más goles con Fulham
El jueves 1 de enero de 2026, a las 11:30 horas es la visita del Fulham de Raúl Jiménez a la cancha del Crystal Palace, en la Jornada 19 de Premier League.
Raúl Jiménez en Premier League: Canal para ver al mexicano en busca de más goles con Fulham
La plataforma FOX One transmitirá el partido Crystal Palace vs Fulham, con Raúl Jiménez en busca de anotar más goles.
¿Cómo llega el mexicano Raúl Jiménez a la Jornada 19 de Premier League?
La temporada de Premier League no ha sido sencilla para Raúl Jiménez, pero el delantero mexicano ha recuperado su olfato goleador en la competencia.
Raúl Jiménez anotó goles a Nottingham Forest y West Ham en las Jornadas 17 y 18 de la Premier League, para darle seis puntos valiosos al Fulham.
El Fulham llegó al décimo lugar de la Premier League gracias a los goles de Raúl Jiménez.
¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League?
Raúl Jiménez suma 63 goles en la Premier League y acecha el Top-5 de goleadores latinos en la historia del torneo.
Cabe recordar que Raúl Jiménez jugó también con el Wolverhampton en la Premier League, antes de ser parte del Fulham.
Este es el Top-10 de goleadores latinos en la hsitoria de la Premier Leagu:
- Sergio Agüero | Manchester City | 184 goles | Argentina
- Carlos Tévez | West Ham, Manchester United y Manchester City | 84 goles | Argentina
- Robert Firmino | Liverpool | 82 goles | Brasil
- Gabriel Jesús | Manchester City y Arsenal | 76 goles | Brasil
- Richarlison | Watford, Everton y Tottenham | 71 goles | Brasil
- Luis Suárez | Liverpool | 69 goles | Uruguay
- Alexis Sánchez | Arsenal y Manchester United | 63 goles | Chile
- Raúl Jiménez | Wolverhampton y Fulham | 63 goles | México
- Gustavo Poyet | Tottenham y Chelsea | 54 goles | Uruguay
- Javier ‘Chicharito’ Hernández | Manchester United y West Ham | 53 goles | México