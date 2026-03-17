La posibilidad de que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México no está contemplada al momento por la FIFA.

Después de que la Federación de Futbol de Irán hiciera pública la intención de jugar sus partidos del Mundial 2026 en México, en lugar de Estados Unidos, reportes periodísticos señalan que la FIFA descarta por el momento esa opción.

¿Qué dijo FIFA sobre los juegos de Irán en el Mundial 2026?

De acuerdo a información publicada por la cadena ESPN, la FIFA dejó clara su postura respecto a dónde se jugarán los partidos de Irán en el Mundial 2026.

La FIFA explicó que se mantiene en contacto con todas las federaciones de los países clasificados al Mundial 2026 y confía en que el calendario de juegos se cumpla tal como está armado.

“La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025” FIFA

Postura de México respecto a recibir los partidos del Mundial 2026 de Irán

Autoridades del gobierno mexicano compartieron hace unos días que, no han recibido ninguna información sobre la posibilidad de que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México.

Esto fue lo que dijo Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026. “No hemos recibido información alguna por parte de FIFA o de Irán”.

Irán y los países que se negaron a jugar el Mundial de la FIFA (ESPECIAL)

¿Por qué Irán quiere jugar en México el Mundial 2026?

Irán quiere jugar en México sus partidos del Mundial 2026 debido a que Donald Trump, presidente de Estados Unidos no le garantiza su seguridad en caso de que pisen suelo de ese país.

Irán tiene tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026: